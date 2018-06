Brasil estreia hoje na Copa

A Seleção Brasileira faz neste domingo (17), às 14h (horário de MS), sua estreia na Copa do Mundo. Seu primeiro adversário será a Suíça.

O Brasil tem pelo menos uma dúvida para a partida de estreia. Após passar uma semana treinando separadamente, o meio-campista Fred trabalhou com o grupo no último treino em Sochi e foi liberado para viajar com o restante da delegação para Rostov. Mesmo liberado, ainda não se sabe se ele vai ser utilizado diante da Suíça ou se será preservado por Tite.

Fred sofreu um trauma no tornozelo direito após uma dividida com Casemiro em um dos treinos em solo russo. Desde então, o jogador não treinou com os companheiros, tendo atenção especial do departamento médico da Seleção Brasileira.

Durante os treinamentos da semana, Tite optou por simular a forma de jogar da Suíça, trabalhando tanto a parte ofensiva quanto a defensiva, conforme explicou o auxiliar técnico da seleção, Cléber Xavier.

“Fizemos um treino que chamamos de invisível, trabalhando as estratégias ofensivas e defensivas. Trabalhamos a bola parada defensiva, dentro do padrão e da idéia da Suíça nesse tipo de jogada, com as cobranças de pé esquerdo do Shaqiri ou do Rodríguez, bolas de escanteio, falta lateral e falta frontal longa. Fizemos um trabalho para a Croácia, um para a Áustria e agora esse visando o time suíço. No sábado faremos os últimos acertos, com mais intensidade”, explicou Cléber.

Apesar de todo o mistério, a tendência é de que Tite mande a campo neste domingo o mesmo time que iniciou o amistoso diante da Áustria. A Seleção Brasileira deve ir a campo com: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Willian, Paulinho, Philippe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus.

O árbitro da estreia da seleção brasileira contra a Suíça na Arena Rostov será o mexicano Cesar Ramos, integrante dos quadros da Fifa desde 2014.

O Brasil compõe o Grupo E, junto com a Sérvia, Costa Rica e Suíça. Caso se classifique como primeiro do grupo E, enfrentará o segundo colocado do Grupo F. Já se ficar em segundo, disputará as oitavas com o primeiro colocado do Grupo F.

Nessa fase de grupos no dia 22 de junho o Brasil enfrenta a Costa Rica e no dia 27 a Sérvia.