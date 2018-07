O treinador da Seleção Brasileira de Futebol definiu nesta quinta-feira (5) o time que enfrentará a Bélgica na sexta-feira (6), às 15h (horário de Brasília), na Arena Kazan, na decisão para saber quem passa para as semifinais da Copa do Mundo.

Tite informou que Fernandinho é o substituto de Casemiro, que ficou fora da partida para cumprir punição disciplinar por ter recebido dois cartões amarelos, conforme prevê o regulamento da competição.

Fernandinho formará o meio de campo com Paulinho, Willian e Phillipe Coutinho. O lateral-esquerdo Marcelo volta também à equipe. Ele não joga desde a partida contra a Sérvia, na última rodada da primeira fase. Marcelo havia sofrido um espasmo na musculatura da coluna no início do jogo contra a Sérvia, na última rodada da primeira fase. Acabou substituído por Filipe Luís, que manteve a titularidade contra o México.

“Falei com o Marcelo e com o Filipe Luís. Marcelo saiu por um problema clínico e não voltou [contra o México] por um problema físico. Filipe jogou muito nos dois jogos. Competem os dois, [mas] por critério volta o Marcelo”, disse Tite na tradicional entrevista à imprensa no dia anterior ao jogo. O treinador anunciou também que o zagueiro Miranda será o capitão da seleção contra a Bélgica e que nas demais posições o time continuará o mesmo.

Tite explicou que Filipe Luís entrou bem no time, reforçando, sobretudo, o sistema defensivo; Marcelo tem uma característica ofensiva, apoia mais o Neymar pelo lado esquerdo do ataque do Brasil, mas tende a deixar mais espaços na defesa pelo mesmo lado do campo.

O treinador brasileiro mostrou respeito pela seleção belga, destacando que é um time de qualidade e só durante a partida saberá se o melhor do Brasil vai superar ou não o melhor da Bélgica. “O que eu busco com os atletas é manter e crescer. E aí você fica com a sensação de ter feito o seu melhor. Se o seu máximo vai ser superior ao do outro, é uma situação do jogo. Todos os atletas que entraram jogaram bem. Isso fortalece a equipe. Mas não é o suficiente para dizer que vamos vencer porquê do outro lado tem qualidade também”, disse.

Inimigos íntimos

A partida de amanhã marcará o duelo entre vários companheiros de time. Fernandinho, que entra como titular pela primeira vez nesta copa, e Gabriel Jesus, vão encarar De Bruyne e Kompany, com quem venceram o campeonato inglês pelo Manchester City na última temporada. Já Willian e Hazard jogam juntos no Chelsea, também da Inglaterra, e Neymar e Meunier são companheiros de Paris Saint-Germain.

“Eu não sei como pará-lo. Ele é muito imprevisível”, disse o belga sobre Neymar. “Farei o meu melhor. Eu sei que temos uma chance, mas também sei que é muito difícil pará-los como um todo, não só Neymar”, completou Meunier.