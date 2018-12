Foi sorteado neste sábado os grupos da Copa do mundo feminina de 2019, que será realizada na França. A seleção brasileira caiu no grupo C e terá pela frente Austrália, Itália e Jamaica.

O Brasil estreia no dia 9 de junho de 2019, diante da Jamaica, em Grenoble. A segunda rodada, será contra a Austrália, no dia 13, em Montepellier. Cinco dias depois, no dia 18 em Valenciennes, as brasileiras jogam contra a Itália.

As 24 seleções foram divididas em quatro potes, com seis times em cada um. A divisão foi feita com base no ranking mundial da Fifa. A França, por ser anfitriã, ficou no primeiro pote com uma bola de cor azul, para que fosse colocada obrigatoriamente na posição A1. Os outros times foram sorteados na ordem dos potes, sendo alocados nos grupos de A a F.

A Copa do Mundo de futebol feminino será realizada entre 7 de junho e 7 de julho de 2019, na França. O torneio terá 11 sedes espalhadas pelo país europeu.

Confira os grupos da Copa do Mundo feminina de 2019:

Grupo A: França, Coreia do Sul, Noruega e Nigéria

Grupo B: Alemanha, China, Espanha e África do Sul

Grupo C: Austrália, Itália, Brasil e Jamaica

Grupo D: Inglaterra, Escócia, Argentina e Japão

Grupo E: Canadá, Camarões, Nova Zelândia e Holanda

Grupo F: Estados Unidos, Tailândia, Chile e Suécia