A seleção brasileira venceu nesta quarta-feira (27), a Sérvia por 2 a 0 e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Primeiro tempo começou com o jogo truncado, sem chances claras de gols para as duas seleções.

Aos nove minutos, uma preocupação para a seleção brasileira logo no início de jogo: Marcelo sentiu dores, tendo que ser substituído por Filipe Luís.

Com dezoito minutos, o Brasil encontrava dificuldade para chegar no gol da Sérvia. A alternativa foi valorizar a posse de bola para controlar o jogo.

Brasil chegou perto do gol com Gabriel Jesus e Neymar aos 24 minutos. O jogador da camisa número 10 chutou, mas o goleiro sérvio Stojkovic defendeu.

O gol do Brasil foi marcado aos 35 minutos. Philippe Coutinho avançou pelo meio, enfiou uma bola incrível para Paulinho, saindo cara a cara com Stojkovic, que teve o trabalho de dar um toquinho, que encobriu o goleiro sérvio, fazendo um golaço. Primeiro tempo ficou 1 a 0 para o Brasil.

Segundo tempo

A seleção da Sérvia entrou no segundo tempo pressionando o Brasil.

Aos 11 minutos, Neymar perdeu um gol cara a cara com o goleiro sérvio.

O goleiro brasileiro Alisson rebateu mal quando cortou o cruzamento pela esquerda, mandando a bola na cabeça de Mitrovic. Na finalização, o zagueiro Thiago Silva salva o Brasil.

Aos 16 minutos, em novo cruzamento, Alisson tomou outro um susto, mas a bola saiu pela linha de fundo. Fernandinho entrou no lugar de Paulinho aos 20 minutos.

Aos 22, o Brasil chegou ao segundo gol. Neymar cobrou escanteio na medida, e Thiago Silva apareceu na pequena área mandou de cabeça para morrer no fundo do gol. O Brasil continuou pressionando, e tentando fazer o terceiro.

Com o domínio do jogo, o Brasil venceu a Sérvia, garantindo a classificação para as oitavas de final.

A próxima partida da seleção brasileira será na próxima segunda-feira (2/7), às 10h (horário de MS) contra a seleção mexicana, em Samara.