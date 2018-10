A seleção brasileira entrou em campo nesta sexta-feira, para enfrentar a Arábia Saudita, em um amistoso, e com gols do atacante Gabriel Jesus e do lateral Alex Sandro a partida terminou em 2 a 0.

O gol saiu depois que o zagueiro Marquinhos recuperou a bola, logo em seguida ele toca para Neymar, que dá um tapa na diagonal para Gabriel Jesus entrar livre e tocar na saída do goleiro, abrindo o placar.

No último lance da partida, Neymar cobra escanteio com perfeição e o lateral Alex Sandro sobe mais que a zaga adversária e amplia o placar.

A partida foi marcada pela utilização do VAR, aos 39 minutos o árbitro manda Al-Owais para o chuveiro. Para evitar gol de Richarlison, ele meteu a mão na bola fora da área.

O próximo jogo do Brasil é na próxima terça-feira (16) contra a Argentina, a partida começará às 14 horas (MS).