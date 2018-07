A seleção brasileira venceu por 2 a 0 o México na manhã desta segunda-feira (2), e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo.

Primeiro Tempo

O jogo começou com pressão inicial do México, mas Brasil controlou bem o primeiro tempo. Faltou a seleção brasileira realizar mais finalizações.

A jogada mais clara de gol foi as 24 minutos. Neymar deixou a defesa mexicana só olhando, invadiu a área e, mesmo sem muito ângulo, chutou mano a mano com o goleiro Ochoa, que defendeu muito bem com a mão esquerda.

Aos 32, a pressão brasileira continuou, quando Gabriel Jesus fez boa jogada e finalizou para Ochoa defender. Na sobra, a bola não ficou com Neymar por pouco. E terminou sem gols a primeira etapa.

Segundo tempo

A seleção brasileira começou pressionando o México logo no início do jogo.

Aos dois minutos, Philippe Coutinho, invadiu a área e, sozinho, mandou uma bomba para Ochoa fazer outra grande defesa.

Aos cinco minutos, a seleção brasileira abriu o placar. Neymar, de fora da área, avançou para o meio, deixou de calcanhar para Willian, que avançou e cruzou rasteiro, para o camisa 10 reaparecer na pequena área para empurrar de carrinho, para o fundo do gol!

Aos 13, Paulinho sozinho, recebeu de Fagner e chutou de primeira, para Ochoa fazer outra grande defesa.

Casemiro levou cartão amarelo aos 14 minutos, por uma falta que parou o contra-ataque mexicano, o deixando fora da próxima partida.

A seleção mexicana tentou de todas as maneiras para tentar o gol de empate.

Firmino entrou no lugar de Coutinho, e aos 42 minutos, apareceu para mandar para o fundo do gol, depois que Fernandinho deu uma arrancada do campo de ataque e serviu grande bola para Neymar, que invadiu a área, deu um toque na bola, e Firmino marcou, decretando a vitória brasileira.

Com a Vitória, o Brasil se classificou para as quartas de final e joga na próxima sexta-feira (6), às 14h (horário de MS) e espera o confronto entre Bélgica e Japão.