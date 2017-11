A Seleção Brasileira de Beach Soccer venceu mais uma partida na Copa Intercontinental 2017. Na arena montada em Business Bay, em Dubai, nos Emirados Árabes, o Brasil goleou Portugal por 4 a 1 nesta quarta-feira (1), em partida válida pela segunda rodada do Grupo A. Os gols da Canarinho foram marcados por Rodrigo (2), Bokinha e Fernando DDI. Duarte descontou para os portugueses.

O clássico internacional começou sem grandes chances, mas no fim da primeira etapa, Rodrigo fez boa jogada finalizando com um chute certeiro no canto esquerdo da meta lusitana. Já no início do segundo período, Bokinha ampliou para o Brasil. A resposta de Portugal veio de imediato, depois de bela bicicleta de Madjer, Duarte desviou para diminuir a vantagem. Parando qualquer reação europeia, Fernando DDI fez mais um para a Canarinho, coroando seu jogo de número 100 pela Seleção. No final da segunda etapa, Rodrigo balançou as redes mais uma vez e fechou a conta: 4 a 1 e permanência da sequência invicta brasileira. Com o triunfo, já são 44 partidas sem perder.

No encerramento da fase de grupos, a equipe comandada por Gilberto Costa enfrenta o anfitrião Emirados Árabes, às 12h45 (de Brasília) desta quinta-feira (2). O duelo terá transmissão ao vivo do canal SporTV. As semifinais serão na sexta-feira (3), enquanto o grande campeão do torneio será conhecido no próximo sábado (4).

TABELA DA COPA INTERCONTINENTAL

Dia 31 – Egito 3 x 11 BRASIL

Créditos: Lea Weil

Dia 1 – BRASIL 4 x 1 Portugal

Dia 2 – Emirados Árabes x BRASIL – 12h45 (SporTV ao vivo)

Dia 3 – SEMIFINAL

Dia 4 – FINAL