Sexta assistência do Neymar em quatro jogos depois da Copa do Mundo

Na tarde desta terça-feira (16) a seleção brasileira entrou em campo no estádio The King Abdullad Sports City, em Jedá, na Arábia Saudita, para enfrentar a Argentina no “Superclássico”. O Brasil levantou o troféu do torneio amistoso sul-americano vencendo os hermanos pelo placar mínimo.

A partida não foi uma das melhores, a apresentação dos times deixou a desejar, um jogo muito pegado, com seis cartões amarelos aplicados, e um clima de Libertadores estava indo para as penalidades, quando aos 48 minutos do segundo tempo, o zagueiro Miranda, depois de uma cobrança de escanteio de Neymar, sobe mais alto que os defensores argentinos e abre o placar no apagar das luzes.

Está é a sexta assistência do Neymar em quatro jogos depois da Copa do Mundo. Esse também é o primeiro troféu levantado por ele com a seleção brasileira, já que nas Olimpíadas, foram entregues somente medalhas. depois de uma cobrança de escanteio de Neymar.