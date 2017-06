Brasil x Equador será na Arena do Grêmio

O próximo compromisso da Seleção Brasileira já tem local definido. Brasil x Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Rússia 2018, será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida será no dia 31 de agosto.

A definição do estádio foi anunciada na última terça-feira (13), durante a transmissão da CBF TV do amistoso Brasil x Austrália, em Melbourne.

O Brasil, já classificado para a Copa, lidera a tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo com 33 pontos. São 10 vitórias, três empates e uma derrota em 14 jogos disputados. Já o Equador é o sexto colocado, com 20 pontos.