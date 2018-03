A brasileira Erica Rocha de Sena venceu neste sábado (10) a prova dos 20 quilômetros (km) do Campeonato Sul-Americano de Marcha Atlética, que está sendo disputado em Sucúa, no Equador.

A atleta pernambucana, quarta colocada no Mundial de Atletismo do ano passado, realizado em Londres, e que entrou na competição hoje na condição de atual campeã, levou a melhor com o tempo de 1h30min22s.

"Saí um pouco lenta nos primeiros 10 quilômetros. Apesar de não ter sido um bom dia para mim, já que tive complicações estomacais, graças a Deus, venci a corrida", disse a brasileira.

O resultado obtido hoje, garante a Erica a vaga direta na próxima edição do Mundial de Marcha Atlética, que acontecerá entre os dias 5 e 6 de maio, na cidade de Taicang, na China.

A medalha de prata dos 20 quilômetros ficou com a equatoriana Paola Pérez, com 1h30min37s. Já o bronze foi para a peruana Kimberly García, com 1h32min33s.

Na classificação por equipes, o Brasil ficou na terceira posição, com 24 pontos, em disputa que teve o Peru em primeiro, com 19 pontos, e a Colômbia em segundo, com 22.