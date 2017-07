Brasileiro tem sete jogos hoje

Dois clássicos estaduais agitam a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro neste final de semana. No Independência, Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam a partir das 15h (horário local). Este será o quinto clássico mineiro este ano. Já no nordeste, o Bahia enfrenta o Vitória às 15h (horário local), no Barradão. Os dois times, que estão na zona de rebaixamento, também vão se enfrentar pela quinta vez este ano.

A rodada também terá clássicos regionais. O Corinthians, líder do Brasileirão com 26 pontos, vai enfrentar o Botafogo, às 15h (horário local) na Arena Corinthians. Já o Flamengo vai jogar contra o São Paulo, que não ganha há cinco jogos, no estádio Luso-Brasileiro.

Em Pernambuco, o Sport recebe o Atlético-PR, às 15h (horário local), na Ilha do retiro. Já na Vila Capanema, o Coritiba e o Vasco entram em campo às 18h (horário local). O Vasco, dono da pior defesa do Campeonato busca a primeira vitória fora de casa e o Coxa tenta sair do regime de cinco jogos sem vencer.

Já o Avaí enfrenta a Ponte Preta na Ressacada, em Florianópolis. E para encerrar a rodada, o Fluminense enfrenta a Chapecoense amanhã, às 19h (horário local), no estádio Giulite Coutinho, no Rio de Janeiro.

Palmeiras vence Grêmio e Santos empata com Atlético-GO

A rodada começou com dois jogos no último sábado (1º). O Palmeiras venceu o Grêmio com um gol contra, marcado pelo volante Machado. As duas equipes jogaram com times alternativos pois focaram nos confrontos pelas oitavas de final da Libertadores, no meio de semana.

Em Goiânia, o Atlético saiu na frente, mas com um jogador a menos o Santos empatou. O placar ficou 1 a 1, os goianos continuam na lanterna do Brasileirão e o Santos sobe para o quarto lugar, mas pode sair até o final da rodada.