Cafu testa autódromo e afirma que local é um dos melhores do país

Recordista de jogos pela Seleção Brasileira e considerado um dos maiores laterais direitos da história do futebol, Cafu é um nome que não passa despercebido. O que poucos sabem é que o atleta é um verdadeiro apaixonado por motociclismo. Em Campo Grande, para participar do Jogo do Bem, uma parceria entre a prefeitura e a Fundação Cafu, o jogador aproveitou e foi conhecer o Autódromo da Capital na sexta-feira (19).

“Sempre fui apaixonado por moto, sempre gostei, mas infelizmente a minha profissão não permitia, até contratualmente tinha cláusulas vetando. Mas, agora eu tenho oportunidade e pude hoje dar umas voltas aqui nesse autódromo, um autódromo maravilhoso, fantástico, acho que um dos melhores do nosso país”, disse.

Surpreso com os 3.588 metros de pistas, entre linhas retas e curvas sinuosas, o atleta afirmou ainda ser mais fácil correr em campo. “É uma adrenalina diferente. Eu estou acostumado a correr na faixa reta do campo. E é muito fácil. Uma reta só. E aqui não. Têm umas curvas que acaba te pegando, mas deu para se divertir bastante”, afirmou.

Para o prefeito Marquinhos Trad, a visita do craque é mais um estímulo para investir no local. “Há anos que o autódromo não recebe visita de um gestor, muito menos melhoria. Nós temos como certeza um dos cinco melhores autódromos do país. E é uma pena essa imensidão de adrenalina ficar à margem do poder público. Nós fizemos o compromisso de reativar e já estamos trazendo provas nacionais. Vamos recuperar o espaço, como tudo que estamos fazendo em Campo Grande”, comprometeu-se o prefeito.

O diretor presidente da Fundação Municipal de Esporte, Rodrigo Terra, afirmou que por mais que Cafu não seja um piloto experiente é alguém que conhece inúmeros autódromos, não só do Brasil, como no mundo. “Fico muito feliz por ter essa figura tão emblemática do esporte nacional nos visitando e testando este equipamento público tão importante para nossa prefeitura”, afirmou o secretário.

Rodrigo ainda emendou a fala do prefeito e confirmou novidades. “Essa semana a gente recebe uma personalidade do automobilismo nacional e internacional e vamos lançar algumas provas já para o Autódromo de Campo Grande”, finalizou.