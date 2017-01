Campeã da São Silvestre diz que não esperava bater recorde

A grande campeã da prova feminina da 92ª edição da Corrida de São Silvestre, a queniana Jemima Sumgong, disse que esperava ter bom desempenho na prova, mas que se surpreendeu com a quebra do recorde ao terminar a corrida com 48 minutos e 35 segundos. A marca anterior, de 48min48s, da também queniana Priscah Jeptoo, já durava cinco anos.

Medalhista de ouro na maratona dos Jogos Olímpicos Rio 2016, a atleta disse que o mais difícil na corrida de sábado foi reunir energia para a subida da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio sob o tempo muito quente e úmido que a cidade de São Paulo.

utras competidoras estrangeiras que subiram ao pódio também se queixaram do calor e da subida de Brigadeiro. Flomena Cheyech Daniel, do Quênia, chegou na segunda posição, com 49min15s; Eunice Cehbicii, do Bahrein, na terceira, com tempo de 50min26s; Ymer Wude da Etiópia, em quarto lugar, com 51min40s e a etíope Ester Chesang Kakuri completou o pódio feminino com 51min45s. Todas agradeceram a acolhida que receberam no Brasil e manifestaram a intenção de disputar a São Silvestre a prova.

Já a brasileira Tatiele Roberta de Carvalho, que chegou em sétimo lugar com tempo de 54min01s, disse ter ficado muito alegre com o resultado e que a posição é consequência de muito treino.”O nível deste ano estava altíssimo.” Finalista na Rio 2016, ela contou que a cada passada ouvia seu nome durante o percurso e isso a ajudou a melhorar o seu desempenho. “Fecho 2016 com a sensação do dever cumprido”. Tatiele disse que agora vai se preparar para disputar a corrida dos 10 mil metros de Londres.

Masculino

O brasileiro Giovani dos Santos, que chegou em quarto lugar com tempo de 45 minutos ante 44m53s do grande vitorioso, o etíope Leul Aleme, disse que ficou satisfeito com seu desempenho na corrida. No ano passado, Santos chegou em quinto lugar. Sobre o seu nível de preparação física comparou ao efeito da maturação do vinho. “Assim como o vinho quanto mais velho, melhor eu fico”, brincou.