Campeão da Copa do Brasil de 2018 receberá prêmio de R$ 50 mi

A bola ainda não rolou para a temporada 2018, mas já há definições importantes para o próximo ano. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou na quinta-feira (21) como será a destinação de cotas da Copa do Brasil 2018. Há um aumento significativo em comparação com os valores das cotas de participação dos clubes na competição mais democrática do país em 2017. Quem ficar com o troféu no ano que vem embolsará R$ 50 milhões, o que dá uma diferença de 733,33% em relação a última edição.

Os 70 clubes do Grupo 3 vão receber R$ 500 mil para disputarem a 1ª fase, 66,67% a mais do que no ano passado. As cinco equipes do Grupo 2 desembolsarão 880 mil, enquanto as sete do Grupo 1 vão ganhar R$ 1 milhão. O critério para disposição nos grupos é o Ranking Nacional de Clubes da CBF 2018. Veja aqui a lista completa.

Os times que alcançarem a classificação à Terceira Fase vão receber 1,4 milhão. Os valores aumentam de acordo com o avanço de fase: R$ 1,8 milhão na Quarta Fase, 2,4 milhões nas Oitavas de final, R$ 3 milhões nas Quartas, R$ 6,5 milhões na Semifinal. Além dos R$ 50 milhões para o campeão, o vice receberá R$ 20 milhões.

A premiação está entre as maiores em competições da América do Sul. O total de valor distribuído na Copa do Brasil 2018 aos 91 participantes será de R$ 278.290.000,00.

Confira a tabela: