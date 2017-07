Campeões no JEMS, atletas de Escola Municipal disputam na primeira divisão dos Jogos da Juventude

Campo Grande é a nova campeã no handebol feminino e no futsal masculino pelos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul. As meninas da Escola Municipal Licurgo de Oliveira Bastos ganharam na manhã desta sexta-feira (14) do time de Aquidauana por 33 a 5. Com o resultado, as campo-grandenses garantiram a vaga nacional para os Jogos da Juventude.

O time, que já esteve na competição, jogará na primeira divisão. As atletas terão 60 dias de treinos para a fase nacional. “Este resultado é uma realização, porque este é nosso objetivo: ganhar no município, ir para o estadual e voltar campeão do nacional. Duas etapas foram cumpridas, falta apenas uma. Vamos dar uma pausa e voltaremos a treinar dia 25 de julho já corrigindo alguns erros identificados no estadual”, destacou Sander Gonçalves, técnico da equipe.

Já as meninas da Escola Eduardo Olímpio conquistaram a prata. No masculino, o time do Múcio Teixeira também garantiu o segundo lugar e saiu como vice-campeão. Já a Escolas Licurgo de Oliveira Bastos ficou em 5º lugar.

Futsal

No futsal, o time da Escola Raul Sans de Matos conquistou o título de campeão após ganhar de 4 a 2 contra o Corumbá. A equipe, que já participou da competição em anos anteriores, garantiu pela primeira vez a vaga para os Jogos da Juventude. O time começou a partida perdendo e virou o jogo, conquistando o título.

A meta agora é focar no nacional, conforme comentou o técnico da equipe Rodrigo Todescato. “Estamos muito felizes pela vitória, que foi uma somatória de dedicação, treino e trabalho em equipe. Agora vamos folgar esta semana e retornaremos os treinos dia 23 focados na competição nacional”, afirmou.

No feminino, as meninas da Escola 11 de Outubro conquistaram o terceiro lugar. Já o time feminino da escola Máxima ficou em 8º lugar na classificação geral. No masculino a equipe da Escola Artur Vasconcelos ficou em 9º lugar.

Os atletas que representam Campo Grande nos Jogos Estaduais foram selecionados no 32º Jogos Escolares Campo-grandenses realizados pela Prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), em maio e junho de 2017.