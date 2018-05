Campeonato Brasileiro de Motocross acontece em Junho no MS

A 4ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross acontecerá nos dias 9 e 10 de junho em Nova Alvorada do Sul.

A reunião para a tratativa sobre o evento aconteceu na manhã desta quarta-feira (16) na Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (FUNDESPORTE). O evento é uma parceria da Fundesporte com a Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM).

O presidente da CBM, Firmo Alves, falou sobre a expectativa do evento desportivo que vai acontecer no próximo mês. “O MS tem milhares e milhares de apaixonados pelo esporte do Motocross e do Motociclismo em geral, com toda certeza essa etapa como todas as outras vai ter um impacto positivo em toda região, movimenta a economia local, o turismo de compra e contemplação, e gera renda através da grande estrutura montada para o campeonato”.

A probabilidade é que o evento reúna mais de 200 pilotos de todo o Brasil e exterior. Ao todo serão oito etapas e a somatória do ranking classificará o melhor piloto do Brasil nas categorias, 65cc, MX2, MX2JR, MX1, MXJR, MXF e Elite MX.