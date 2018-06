O Campeonato Brasileiro de Motocross 2018 será realizado neste fim de semana no município de Nova Alvorada do Sul. O evento ocorrerá no sábado (9), e no domingo (10), no Motódromo Pedro Stradiotti. Para os interessados, a entrada é franca. O encontro está na sua quarta etapa.

Participam dos campeonatos as classes MX1, MX2, MX3, MX2JR, MXRJ, MX4 e MX5. Já a Elite MX será válida apenas pelo Brasileiro e a 230cc apenas pelo Estadual.

As inscrições estão abertas no site do Campeonato Brasileiro de Motociclismo (CBM), e deverão ser feitas antecipadamente, com desconto, até às 18h desta quarta-feira (6), de junho. Após a data, as matrículas poderão ser realizadas até as 18h30 na secretaria de prova, contudo, sem o benefício.

O CBM tem o patrocínio de Honda, Rinaldi, Baterias Erbs, Yamaha, IMS Racing e Uniart Troféus.