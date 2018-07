A próxima etapa do Campeonato Estadual de Enduro Regularidades, nas categorias master, sênior, over, júnior, novatos e trilhão, está programada para ocorrer no próximo mês em Mato Grosso do Sul. O evento está marcado para o domingo, 26 de agosto, no município de Deadápolis.

Confira a classificação:

Master

• 1º Lugar – Juliano Fernandes (Maracaju-MS)

• 2º Lugar – Marcio Beukhof (Maracaju-MS)

• 3º Lugar – Gleidson Rodrigues (Corumbá)

Sênior

• 1º Lugar – Jose Dilamar Silva (Primavera do Leste-MT)

• 2º Lugar – Izaias Gonçalves (Ribas do Rio Pardo-MS)

• 3º Lugar – João Francisco Fornari (Campo Grande-MS)

Over

• 1º Lugar – Ildemar Francisco Beal (Campo Verde-MT)

• 2º Lugar – Claudio Matsuda (Dois Irmãos do Buriti-MS)

• 3º Lugar –Tony Clay (Maracaju-MS)

Júnior

• 1º Lugar –Samuel Chiesa (Campo Grande-MS)

• 2º Lugar – Edinei Jorge Teixeira (Maracaju-MS)

• 3º Lugar – Marlon Gonçalves (Bodoquena-MS)

Novato

• 1º Lugar – Nivaldo Eugenio da Silva

• 2º Lugar – Luiz Carlos Malacarne (Jardim-MS)

• 3º Lugar – Adriano Domingos (Ponta Porã)