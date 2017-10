Campo Grande é campeão geral no Jojums Individuais

A competição foi disputada no Centro Esportivo da Vila Nasser, no último fim de semana

As equipes da Capital são as melhores do atletismo dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums). No feminino, as garotas mantiveram a hegemonia. No masculino, os meninos recuperaram o primeiro lugar. A competição foi disputada no Centro Esportivo da Vila Nasser, no último fim de semana.

No masculino, Campo Grande conquistou o primeiro lugar em cinco provas: 100, 200 e 400m rasos, lançamento do dardo e salto triplo. Em duas houve quebra de recorde. Igor Dias estabeleceu nova marca nos 100m na semifinal e na final. Os 11”1 estipulados no ano passado caíram para 11″ e 10”6. Uma das disputas mais emocionantes foi a do lançamento do dardo. O campeão de 2016 e recordista da prova Dorgival Junior, de Chapadão do Sul estava na briga. Ele bateu o próprio recorde que era de 51,37m na última tentativa. A nova marca, de 52,64m durou apenas um lançamento. Hudikleison Gauna de Campo Grande atingiu a distância de 53,58m, quebrou o recorde e garantiu o ouro.

No feminino, o destaque também vem do lançamento do dardo. Bruna Vieira de Jesus confirmou o favoritismo e venceu com facilidade. Ela quebrou o recorde da competição em mais de 12m. Nos três lançamentos válidos – 33,54, 43,65 e 44,94m -, a atleta superou a marca de 32,47m. Bruna é uma das melhores lançadoras do dardo do país e acumula medalhas nacionais. Somente nos Jogos Escolares da Juventude – etapa 12 a 14 anos – a jovem conquistou uma prata (2015) e um ouro (2016). Em seu primeiro ano na categoria de 15 a 17, deve ser uma das 13 garotas selecionadas para representar o Estado, na etapa deste ano. A garota ainda foi a terceira dos Jojums no lançamento de disco.

Outra campeã na categoria menor do brasileiro escolar e provável integrante do grupo deste ano é Hellen Messias que foi ouro no salto em distância, em 2015 na etapa 12 a 14 anos. Ela venceu os Jojums pela segunda vez seguida. Este ano, acumulou dois ouros: salto em distância e revezamento.

O segundo lugar geral ficou com Ponta Porã, no masculino e no feminino. Entre os destaques, Anair Gomes. A atleta foi a melhor no lançamento de disco e no arremesso de peso, prova na qual quebrou o recorde em um centímetro, com a marca de 13,24m.

Entre os melhores atletas dos Jojums, são selecionados os 13 de cada naipe que compõem a seleção do Estado que disputa o JEJ, no mês de novembro, em Brasília (DF). Os nomes estão sendo definidos e devem ser divulgados pela Fundesporte, em breve.