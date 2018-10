O dia das crianças será agitado em Campo Grande começando com os jogos do Campeonato Estadual de voleibol no Cemte (Centro Municipal de Treinamento Esportivo), a partir das 8h.

A rodada inicia com Associação Calvoso x ACS/PMBM/MS (juvenil), AA Bonito/Apolo e Artemis x APM Joaquim Murtinho (juvenil), APM EE Sidrônio Antunes x Círculo Militar CG (juvenitl) e ACS /PMBM/MS x Associação Calvoso (infanto-juvenil).

Outras seis partidas ocorrem durante o dia de acordo com os resultados dos jogos marcados. Às 18h10, jogam Associação Calvoso x Círculo Militar CG. No sábado os jogos serão a partir das 8h.

Os Jogos Radicais Urbanos começam nesta sexta-feira(12). Às 14h ocorre o reconhecimento das raias do stand up paddle no Parque das Nações Indígenas. Às 8h30 acontece a abertura oficial no mesmo local. A prova de stand up paddle inicia meia-hora depois.

ÀS 15h tem corrida para as crianças e às 16h a largada da corrida de trilha. No domingo, a partir das 7h, tem a largada da prova de mountain bike nas categorias kids, turismo, sport e pró.