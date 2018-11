Cerca de 400 profissionais do setor de ecoturismo e turismo de aventura participarão do evento

Maior evento de ecoturismo e turismo de aventura da América Latina, será realizado em Campo Grande que receberá o 1º AdventureNEXT Latin America, de 7 a 9 de novembro.

A previsão é da participação de cerca de 400 profissionais do setor entre receptivos locais, operadores e jornalistas nacionais e internacionais que irão visitar destinos turísticos de Mato Grosso do Sul e fazer negócios.

O estado competiu internacionalmente com o Chile e o Equador e foi o escolhido como destino sede deste evento, que acontece pela primeira vez no Brasil e é especializado em ecoturismo e turismo de aventura.

A diretora da Adventure Travel Trade Association (ATTA), Gabriella Stowell, destaca que Mato Grosso do Sul será a porta de entrada do turismo de toda a América Latina nesses dias e a conquista se deve à combinação de fatores que levaram à escolha do estado.