Capital recebe 39 municípios para futsal e handebol dos Jems

A maior competição esportiva escolar do Estado chega a Campo Grande no fim de semana. A Cidade Morena recebe 770 atletas para a etapa Futsal e Handebol dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems), marcados para 7 a 14 de julho. A disputa reúne 57 times no futsal e 19 no handebol, de 40 municípios, formados por jogadores com idade entre 12 e 14 anos. Seis ginásios abrigam as partidas que têm entrada franca. A realização é do Governo do Estado, por meio da Fundesporte.

Estão na briga pelo título atletas de Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Angélica, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Caarapó, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Deodápolis, Dourados, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Juti, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Sonora, Três Lagoas e Vicentina. Os vencedores ganham o direito de representar Mato Grosso do Sul na etapa nacional: os Jogos Escolares da Juventude, em setembro, na cidade de Curitiba (PR).

A abertura está marcada para as 19h30, no Rádio Clube Campo, com desfile das delegações, apresentações culturais e show com o grupo Trem Bão.

FUTSAL

Quarenta times masculinos estão na disputa do futsal. Dos municípios participantes, apenas Água Clara não está na luta pelo título. Campo Grande, cidade sede, joga com duas equipes. Os times serão divididos em 13 grupos. Depois de uma fase classificatória, os melhores se enfrentam no mata-mata até o vencedor ser conhecido no dia 14.

No feminino, a briga é entre 17 times: Amambai, Aquidauana, Caarapó, Campo Grande (2), Corumbá, Costa Rica, Dourados, Iguatemi, Itaquiraí, Jardim, Juti, Maracaju, Naviraí, Ponta Porã, Rio Verde de Mato Grosso e Três Lagoas.

Os competidores serão divididos em cinco grupos. Os melhores da fase classificatória seguem para os jogos eliminatórios precisando vencer para continuar nos Jems. As atuais campeãs, da Escola Guarani-Kaiwoá de Amambai estão de volta para defender o título.

HANDEBOL

O time masculino da Escola Castelo Branco de Jardim é um dos 11 a disputar a medalha de ouro no handebol. Os garotos retornam aos Jems para tentar o bicampeonato. Os outros municípios participantes são: Água Clara, Aquidauana, Bela Vista, Campo Grande (2), Corumbá, Dourados, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

As equipes serão agrupadas em três chaves para uma fase classificatória, com os melhores seguindo para o mata-mata.

No feminino, o time da Escola Licurgo de Oliveira de Campo Grande também tenta se manter no topo da modalidade. A equipe que ficou com o ouro da segunda divisão dos Jogos Escolares da Juventude e garantiu lugar na elite do esporte este ano, enfrenta outras sete na luta pelo bi: Aquidauana, Campo Grande (2), Corumbá, Dourados, Maracaju, Paranaíba e Três Lagoas.

A forma de disputa será definida em congresso técnico podendo ser com classificatórias e eliminatórias ou por pontos corridos.

O congresso técnico das duas modalidades está marcado para às 14h, do dia sete, no Rádio Clube Campo.

Os jogos começam no sábado (8), a partir das 8 e das 14h. AABB, ABC, Rádio Clube Campo, Sindicato dos Bancários, Unigran Capital e Uniderp Agrárias abrigam as partidas. A tabela completa será divulgada no site da Fundesporte.

A fundação também está preparando uma série de atividades extraquadra para a garotada. Além do centro de convivência com brinquedos e jogos para descontração no horário do almoço e do jantar, estão previstas apresentações culturais, música ao vivo, Festival Estudantil da Canção e Garoto e Garota Jems.

“Estamos acertando os últimos detalhes para fazer um dos melhores Jems já organizados. Quase mil pessoas formam as delegações de 40 municípios. Estamos felizes com a adesão e trabalhando para atender todos cada vez melhor. Queremos convidar a população para prestigiar nossos atletas nesta semana de jogos. Temos certeza de que teremos partidas de bom nível técnico”, disse o diretor-presidente da Fundesporte, professor Marcelo Ferreira Miranda.