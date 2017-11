Capital recebe etapa do Brasileiro de Motocross no fim do mês

Os melhores pilotos do Brasil e alguns competidores estrangeiros que fazem parte do Campeonato

A 6ª e penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross será realizada em Campo Grande (MS), nos dias 25 e 26 de novembro. As disputas acontecem na pista de motocross no Autódromo Internacional de Campo Grande, localizado na BR-262. Para o Brasileiro de Motocross, a entrada e o estacionamento serão gratuitos.



Para quem gosta de esporte a motor, acontecerá simultaneamente no autódromo, o Expobaixos, um encontro interclubes para competição de carros rebaixados.



A última vez que a capital de MS recebeu uma etapa do Campeonato foi em 2014.A maior competição da América Latina da modalidade, entra na fase final. Nesta etapa serão realizadas as provas das categorias MX1, MX2, MX2JR, MXJR, MX3 e MXF. A rodada ainda terá uma bateria extra da MX1 e uma da Junior, adiadas durante a 1ª e 5ª etapas, respectivamente.

Os melhores pilotos do Brasil e alguns competidores estrangeiros que fazem parte do Campeonato desembarcarão em Campo Grande para a rodada.



Na principal categoria, a MX1, o espanhol Carlos Campano segue na liderança com 180 pontos, sete a mais que o equatoriano Jetro Salazar. O brasileiro Eduardo Lima ocupa a terceira colocação com 149 pontos e o português Paulo Alberto é o quarto colocado na classificação. Mas com 125 pontos em jogo até o fim da Temporada, a disputa ainda está aberta.

Já na MX2, o paulista Gustavo Pessoa ocupa o topo da tabela com 210 pontos, seguido de Fábio Santos, com 189. A categoria MX3, teve o campeão definido com uma rodada de antecedência. O paranaense Willian Guimarães ficou com o título. Agora a disputa é pelo vice-campeonato. O sul-matogrossense, Fábio Festi está na segunda colocação com apenas um ponto de vantagem sobre o terceiro colocado, Erivelto Nicoladelli.