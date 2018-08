Jogos serão realizados em outubro no Parque das Nações Indígenas e Parque Estadual do Prosa

Acontecerá na capital dos dias 12 a 14 de outubro a 2ª edição dos Jogos Radicais Urbanos e os palcos desse grande evento serão o Parque das Nações Indígenas e Parque Estadual do Prosa. Acontecerão provas de Stand Up Paddle, Corrida de Trilha e Mountain Bike.

As inscrições iniciam dia 1º de setembro. Para participar, os interessados devem se inscrever no site http://www.jogosradicaisurbanos.com.br/ .

A prova de Stand Up Paddle Realizada será no formato SUP Race Sprint Olímpico, os remadores competirão no lago do Parque das Nações Indígenas no sábado, dia 13, em baterias definidas por chaves em provas curtas, em uma raia de 200 metros.

A prova de Mountain Bike será etapa do Campeonato Estadual valendo pontuação no ranking. A largada acontecerá no domingo, dia 14, com provas nas categorias de Turismo – 20 km, Sport – 30 km e Pró- 50 km, no Parque Estadual do Prosa.

A Corrida de Trilha, profissionais e amadores, irão se superar e se encantar com o percurso da prova de 7,8 km de altos e baixos em meio à natureza preservada. A Corrida acontece no sábado, dia 13, e passa pelos dois parques.

Tenda dos atletas

Ao todo serão 850 vagas. A competição, realizada pela prefeitura de Campo Grande e o Campo Grande Destination, terá mais de 30 m² para a tenda dos atletas com serviços de massagem, alimentação, água e atrações culturais.