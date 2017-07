Como forma de impulsionar o calendário de eventos esportivos da Capital e apoiar eventos nacionais, o prefeito Marquinhos Trad lançou nesta quarta-feira (13), ao lado do diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, e do ex-piloto de Fórmula 1, Wilson Fittipaldi, a Fórmula Vee Junior. A competição será realizada pela primeira vez no Estado de 13 a 16 de julho.

Segundo o presidente da Funesp, Rodrigo Terra, sediar o evento não só traz benefícios econômicos para Campo Grande, como também ajuda na divulgação da cidade e incentiva a prática de esportes. “Assim que assumimos a prefeitura notamos que o Autódromo Internacional estava abandonado com relação à estrutura e à utilização. Por isso fizemos adequações urgentes para que pudéssemos receber competições nacionais. Começamos com a Copa Truck e esse final de semana teremos a Fórmula Vee”, disse.

Terra ainda adiantou que outubro a Capital receberá o Campeonato Brasileiro de Motocross. “Além disso, estamos com uma pré-agenda em São Paulo para nos reunirmos com os empresários das principais competições automobilísticas do país”, afirmou.

Sobre a Fórmula Vee

Considerada uma das categorias mais tradicionais do país na revelação e formação de jovens pilotos, a Fórmula Vee conta com 12 carros e um simular, transportados desde São Paulo em uma carreta, um ônibus e um motorhome. A categoria terá uma programação especial em Campo Grande. Todo evento será comemorativo aos 50 anos da primeira prova de Fórmula Vee no Brasil, realizada no Autódromo de Interlagos, São Paulo, em 1967.

De acordo com a organização, a entrada do público será livre durante todos os dias do evento, inclusive com visitação aos boxes.

Confira a programação da Fórmula Vee em Campo Grande:

12/7 - Quarta-feira

Montagem de boxes e preparação dos carros no autódromo.

13 e 14/7 - Quinta e sexta-feira

Curso de pilotagem e drive day com participação de Wilsinho Fittipaldi e Suzane Carvalho.

15/7 - Sábado

Pela manhã, treino livre e treino classificatório para a 1ª prova do GP FVee 50 anos – Campo Grande. A corrida deve ter a largada por volta de 11h, com 12 voltas (ou 30 minutos). À tarde, drive day, track day ou concurso de arrancada.

16/7 - Domingo

Pela manhã, treino livre e treino classificatório para a 2ª prova do GP FVee 50 anos – Campo Grande. A corrida deve ter a largada por volta de 11h, com 12 voltas (ou 30 minutos). À tarde, drive day, track day ou concurso de arrancada.