Carijó é novo Campeão Estadual

O Corumbaense conquistou o título do Campeonato Estadual da série A depois de 33 anos. A equipe faturou a faixa de campeão depois de superar o Novo por 2 a 1. A decisão aconteceu neste domingo (7) no Estádio Arthur Marinho em Corumbá - a 428 km de Campo Grande. O primeiro jogo da final entre os clubes aconteceu no último domingo (30) de maio em Campo Grande no Morenão. O jogo terminou empatado em 1 a 1.

Aos 16 minutos o time da casa teve uma chance clara de gol, depois da cobrança de escanteio, Cleber cabeceia em Bernardo que defende e salva o Novo. O time da Capital não se entregou e também buscou atacar, mesmo assim a equipe não conseguiu segurar os donos da casa. Quase no fim do primeiro tempo, aos 42 minutos, no contra ataque, Willian recebe a bola, invade a área do Novo e chuta forte no ângulo e abriu o placar sem chance para Bernardo.

Ainda no tempo inicial, o jogador Sandrinho, do Corumbaense, faz falta em Luan, recebe o seu segundo cartão amarelo e é expulso pelo árbitro da partida Thiago Alencar. O primeiro tempo terminou mesmo em 1 a 0.

No tempo complementar o time do Novo veio com mais vontade e foi para cima do dono da casa. Aos 9 minutos, Andrinho, depois do rebote de Diego, aproveita a chance e manda a bola para a rede igualando o placar. Nos 31, Elivelton cruzou para Juninho, dentro da grande área, que chutou na trave e quase ampliou o placar.

Dois minutos depois, em cobrança de escanteio, Júlio, zagueiro do Novo, desvia a bola para o gol e marca contra, ampliando o resultado para o Carijó em 2 a 1. O time de Campo Grande não consegue buscar e fica com o vice.

Governador vai a Corumbá e das arquibancadas assistiu a vitória do Carijó

O Governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), esteve no Arthur Marinho para prestigiar a final do Sul-Mato-grossense. Azambuja chegou à cidade às 12h de hoje (7) e foi recebido pelo prefeito da cidade Ruiter Cunha de Oliveira.

O Batalhão de Choque enviou 60 policias na madrugada deste domingo à Corumbá para reforçar o policiamento da cidade. Além de reforçar o policiamento, os homens tinham a missão de proteger o trio de arbitragem, dentro e fora do campo.