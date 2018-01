Carijó leva 3 gols e estreia mal diante do Corinthians

A equipe do Corumbaense estreou mal diante do maior campeão da Copa São Paulo o Corinthians e acabou perdendo por 3 a 0. O time sul-mato-grossense entrou em campo pela Copa São Paulo na noite de quinta-feira (4) no Estádio Fonte Luminosa em Araraquara (SP).

Jogando pelo grupo 17, o time de Mato Grosso do Sul não resistiu a pressão do decacampeão e perdeu logo na estreia por 3 a 0. João, Henrique e Carlos Augusto marcaram os gols da equipe corintiana.

Só pedreira

No outro jogo do grupo, a Ferroviária, próximo adversário do time pantaneiro no próximo domingo (7) às 15h (de MS), fez 6 a 1 no Pinheiro-MA e lidera a chave seguido pelo Corinthians.