Carille comemora semana “proveitosa” antes de partida contra o Cruzeiro

O Corinthians aproveitou a semana sem jogos para se dedicar à preparação para enfrentar o Cruzeiro no domingo (01), no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além dos treinamentos, Fábio Carille aproveitou o tempo de sobra para conversar com seus jogadores e deixar a sexta-feira (29) mais “leve” aos atletas antes da viagem para Belo Horizonte.

"Foi uma conversa parecida com as outras semanas. No Brasileiro, tivemos uma vitória em casa e um empate fora sem fazer um bom jogo. Tivemos conversas individuais e fomos para o campo. Não abro mão das cobranças do dia a dia. Semana proveitosa, hoje tirei a carga e amanhã voltamos para a preparação final", falou em coletiva no CT Dr. Joaquim Grava.

O compromisso do Timão será diante dos atuais campeões da Copa do Brasil – que superaram o Flamengo, nos pênaltis, na última quarta-feira (27). Mesmo assim, Carille não espera um adversário de “ressaca” e relembra a goleada que o Alvinegro aplicou no São Paulo após conquistar o Brasileirão de 2015.

"Tem os dois lados. Lembro que fomos campeões contra o Vasco, pegamos o São Paulo e ganhamos de 6 a 1, e era um time que não vinha jogando sempre. Tem o lado da concentração, de ter atingido seu objetivo, e de entrar mais solto, sem responsabilidade. Difícil falar. É seguir nossa preparação independente do resultado do Cruzeiro", relembrou o treinador.

Para não ser surpreendido em Minas Gerais, o técnico pede muita atenção aos seus atletas, principalmente na hora de trocar passes durante a partida.

"Atenção é em relação a detalhes, meu grupo está muito atento, é muito bom, sou abençoado de ter um grupo desse, são conscientes do que têm de melhorar. Contra o Vasco, tivemos um jogo de concentração. Na Argentina tivemos um jogo guerreado, juiz deixou solto. E contra o São Paulo tivemos um desempenho abaixo e o maior detalhe foi passe. Nossa conversa foi para acertar os passes simples", finalizou.