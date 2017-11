Cássio diz que o foco no duelo Corinthians x Palmeiras é nos três pontos

O Corinthians entra em campo no próximo domingo (05), para realizar o último duelo contra o Palmeiras de 2017, às 17h (de Brasília), na Arena Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

No duelo entre líder e vice-líder da competição, o Timão tem vantagem pelos cinco pontos que abriu para o rival, mas nem por isso essa distância será motivo para o Alvinegro pensar em outro resultado que não seja a vitória. Foi o que garantiu o goleiro Cássio em coletiva nesta quinta-feira (02).

"A gente não pensa nisso, tem que pensar na vitória. Pode acontecer? Pode. Mas vamos jogar dentro de casa e pensar para vencer, positivo, para frente. Estamos trabalhando para ganhar o jogo. Tomara que não aconteça. Se acontecer, respondemos depois do jogo. Nosso foco é nos três pontos”, disse o camisa 12.

Por mais conhecido que seja o rival do próximo domingo, Cássio acredita que é difícil imaginar como o Palmeiras vem para o duelo com o Corinthians.

"É difícil falar. Até mesmo fora de casa estamos enfrentando equipes que achamos que viriam para cima, mas ficaram no campo defensivo esperando o erro nosso. O Palmeiras tem um ataque rápido, que se movimenta muito... É difícil prever como eles vão jogar”, avaliou ele.

Sem vencer há quatro jogos, o Alvinegro do Parque São Jorge quer voltar a encontrar o caminho das vitórias. Para Cássio, o clássico tem que servir para o clube se reabilitar e continuar na luta pelo título do Brasileirão.

"A gente continua trabalhando. Internamente nos cobramos, sempre tentamos melhorar, evoluir para que isso não aconteça. A gente tem pecado nos detalhes, o que vem ocasionando gols. Outros são méritos do adversário. Mas é nítido que caímos de produção, perdemos pontos. É difícil comparar com o primeiro turno, porque foi acima do normal. Mas temos que nos recuperar o mais rápido possível. E o mais rápido possível é domingo, para irmos em busca do título", concluiu.