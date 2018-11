Ambas as partidas serão realizadas às 18h no próximo sábado

A confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudou a data de duas partidas do Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada depois de um impasse enfre Fluminense e Flamengo, pois as duas equipes querem jogar no Maracanã. O time das Larangeiras enfrenta o América, as duas equipes lutam contra o rebaixamento, já o Rubro Negro não perde a segunda colocação, mas o seu adversário busca uma vaga para a Libertadores de 2019.

E com esse impasse a CBF transferiu o jogo do Flamengo e Atlético Paranaense, e a partida do Atlético Mineiro que joga contra o Botafogo, pois o Galo esta lutando pela última vaga para a Libertadores.

Ambas as partidas serão realizadas às 18h (de MS), no próximo sábado (1º). O documento fala em ''motivo de força maior em virtude de questões de segurança que inviabilizavam a realização dos jogos de Flamengo e Fluminense no Rio de Janeiro no mesmo dia e horário''.

Os dois grandes rivais cariocas vão encerrar o Campeonato Brasileiro jogando em casa e as duas equipes mandam suas partidas no Maracanã. Os clubes já tinha, inclusive, começado a vender ingressos para os jogos. Mas com a alteração, a partida do Flamengo será realizada no sábado, enquanto o Tricolor segue com seu jogo no domingo, às 17h.

Confira as mudanças:

De domingo (02/12) passou para sábado (01/12)

Atlético-MG x Botafogo, no estádio Independência, às 19h

Flamengo x Atlético-PR, no estádio Maracanã, às 19h