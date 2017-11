Cena é destaque na abertura do Sul-Mato-Grossense Sub-15

Quatro jogos abriram o Campeonato Sul-Mato-Grossense Company Sub-15 nesta quarta-feira(15). O destaque da rodada no grupo A. O Cena goleou o Sete de Setembro por 5 a 1 em Dourados. Em Rio Brilhante, o Águia Negra venceu o Operário-DD por 1 a 0.

Pelo grupo B na capital, duas partidas. O Operário venceu o Náutico por 3 a 1 no Estrelão enquanto Grêmio e Novo ficaram no 1 a 1. A 2ª rodada será disputada no fim de semana com Cena x Águia Negra, Operário-DD x Sete Setembro, Náutico x Grêmio e Novo x Operário.

Guaicurus vence no Sub-13

Uma partida marcou a abertura do Sul-Mato-Grossense Company Sub-13. No Olho do Furacão na capital, o Guaicurus venceu o Novo por 2 a 0. No final de semana as duas equipes enfrentam o Náutico. O Novo joga no sábado enquanto o Guaicurus no domingo.