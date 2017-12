Cena e Seduc entram em campo para disputarem o títlo do Sub-17

A decisão do Sul-mato-grossense acontece neste sábado no Andradão

Termina neste sábado(23) a temporada do futebol sul-mato-grossense e com uma grande decisão. Cena e Seduc entrarão em campo às 16h no Andradão, em Nova Andradina - a 297 km de Campo Grande, para disputarem o título do Estadual Sub-17.

No primeiro jogo, vitória do Seduc por 2 a 0. O time de Anastácio poderá perder por até um gol de diferença para ficar com o tetracampeonato. Ao Cena, só interessa vitória por dois ou mais gols de diferença.

As equipes tiveram campanhas diferentes ao longo da competição. Na 1ª fase, o Seduc sofreu para conquistar a quarta vaga do grupo A. Em cinco jogos, uma vitória, três empates e uma derrota e classificação apenas na última rodada.

Já o Cena foi líder do grupo C com duas vitórias e um empate em três partidas. O time de Nova Andradina avançou direto para as quartas de final enquanto o Seduc encarou o Camapuã nas 8ª final.

Goleada por 6 a 0 em casa e empate por 1 a 1 em Camapuã. Nas quartas, o Seduc eliminou o União com uma vitória por 3 a 0 e empate por 1 a 1.

Já o Cena massacrou o Maracaju. Incríveis 13 a 2 no agregado após 8 a 1 em Maracaju e 5 a 1 em Nova Andradina.

Na semifinal, o Cena empatou com o Ceart sem gols e depois fez 3 a 0 em casa. Já o Seduc, goleou o Comercial por 5 a 2 e empatou por 1 a 1.

Apita o jogo Rogério Gregório de Souza que será auxiliado por Altair José Tavares e Claudinei Simões.