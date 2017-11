Chile será sede dos Jogos Pan-Americanos de 2023

O Chile foi eleito neste sábado (4), em Praga, no marco da LV Assembleia-Geral da Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa), sede dos XIX Jogos Pan-Americanos de 2023. As informações são da Agência EFE.

A organização, que reúne 41 comitês olímpicos da América, emitiu seu veredicto após uma votação, na qual houve unanimidade a favor de Santiago, depois que os representantes da República Dominicana, do Paraguai e do Canadá pediram publicamente o apoio à candidatura chilena.

A Odepa assinou o contrato com a cidade de Santiago, que pela parte chilena foi assinado pelo ministro de Esporte, Pablo Squella, o intendente da cidade de Santiago, Claudio Orrego, e o presidente do Comitê Olimpico do Chile, Miguel Ángel Mujica.

"É um desenvolvimento importante para nossa política esportiva. Estamos em condições de sediar um evento pan-americano", assegurou Squella.

A presidente do país, Michelle Bachelet, enviou uma mensagem gravada à assembleia, na qual destacou o objetivo comum do Estado e do setor privado para trabalhar lado a lado.

"O país sonha em poder sediar os Jogos Pan-Americanos. O governo tem a absoluta certeza de que podemos fazer. Essa meta foi assumida com um objetivo comum", disse Bachelet.

A ideia é que esse investimento seja assumido pelo setor privado, que depois poderá vender as instalações como moradias e estabelecimentos comerciais.

Segundo cálculos preliminares, os Jogos exigirão cerca de US$ 500 milhões de investimento, dos quais US$ 200 milhões serão para a Vila Olímpica.