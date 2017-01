Quando surgiram os primeiros rumores que Felipe Massa negociava sua volta à F1 depois de uma breve aposentadoria, pouca gente acreditou na veracidade da história. Principalmente depois das diversas homenagens que o piloto recebeu no GP do Brasil e na última etapa da temporada, em Abu Dhabi. Mas o que antes parecia difícil de acontecer, se tornou realidade, com o brasileiro de volta às pistas por mais uma temporada pela Williams. Com o acordo fechado, os detalhes da negociação começam a surgir. Além de ontem ter sido revelado que a Mercedes contribuiu financeiramente para a volta de Massa, hoje Claire Williams falou dos bastidores da fatídica ligação que tirou o paulista do descanso. De acordo com a chefe do time de Grove, o chamado aconteceu dias depois de Felipe ter estado na fábrica da equipe para a festa de Natal.

- Que ele seja abençoado, porque ele já tinha anunciado a aposentadoria, nós fizemos festa e aí você se vê obrigada a ligar para o seu ex-piloto e perguntar se ele não poderia abandonar tudo e voltar. Você se sente muito mal por isso. Mas eu nunca vi alguém tão ansioso e feliz, e isso foi um grande alívio para nós – afirmou à “Sky Sports”.

A felicidade de Felipe em voltar é compreensível. Apesar de se aposentar afirmando estar tranquilo, deixar a F1 agora nunca foi a vontade de Felipe. Contudo, por ter visto que não haveria uma vaga que lhe desse condições de brigar pelas posições na frente, o brasileiro se antecipou e decidiu que era hora de parar.

- Na verdade, eu não sabia que ele não queria realmente se aposentar, por isso, acho que ele fará um ótimo trabalho este ano. Ele não perdeu sua motivação. Sei que muita gente fala sobre isso por aí, do tipo “deixem o cara descansar, deixem ele em paz”. Ele quer voltar.

Com relação ao desempenho e motivação do brasileiro, hoje com 35 anos (15 deles na F1), Claire disse não ter dúvidas de que Felipe ajudará o time a conquistar os resultados que busca, principalmente por ser uma temporada com “menos responsabilidade”, já que o contrato é de apenas um ano e Massa não teria de se preocupar com a próxima temporada.