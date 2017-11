Treinador interino do Palmeiras disse que está com pé no chão

O Corinthians recebe o Palmeiras pela 32º rodada do Campeonato Brasileiro, o grande duelo entre as equipes acontece na tarde deste domingo (5) às 16h na Arena do timão. O Derby desta tarde será bem disputado, já que o verdão está a cinco pontos do líder e uma suposta vitória do Palmeiras deixará o time com uma diferença de apenas dois.

Para defender a liderança da competição, o treinador Carille entra em campo com algumas modificações no time. Clayson e Camacho estão escalados para iniciar o Derby nos lugares de Jadson e Maycon.

A escalação corintiana deve ficar da seguinte maneira: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Camacho; Clayson, Rodriguinho e Romero; Jô. "Independente do resultado, o campeonato vai continuar aberto. Se a gente não vencer, a chance do Palmeiras fica mais clara. Se empata, ficamos a cinco pontos. Mais do que matemática, a vitória dá uma moral ao vencedor", falou o técnico Carille.

Pé no chão

O treinador interino do Palmeiras, Alberto Valentim, disse que é muito importante a chance em diminuir a pontuação e encostar no líder Corinthians, mas afirmou estar com o pé no chão. “Eu estou vivendo jogo por jogo. Só posso falar de título lá na frente. Tenho de pensar no Corinthians, jogo que pode fazer com que nos distanciemos do terceiro colocado. Não posso pensar lá na frente”,disse.

Na vila Belmiro na tarde de sábado (4) o Santos venceu o Atlético Mineiro e ocupa a segunda posição da tabela com 56 pontos. O Corinthians segue na frente com 59, e o verdão em terceiro está com 54 pontos.