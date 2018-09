Clássicos ficam no empate na 25ª rodada do Brasileirão

A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro aconteceu no sábado (15) e domingo (16), com jogos decisivos nas duas pontas da tabela. A rodada também foi o encontro de três grandes clássicos regionais: Vasco x Flamengo; Cruzeiro x Atlético-MG; Santos x São Paulo. Os três confrontos terminaram empatados. Confira os resultados das partidas:

Sábado

Ceará 2 x 0 Vitória, no estádio Castelão, em Fortaleza.

Grêmio 2 x 0 Paraná, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Vasco 1 x 1 Flamengo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Domingo

Botafogo 1 x 0 América-MG, no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro.

Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Atlético-PR 3 x 1 Fluminense, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Bahia 1 x 1 Palmeiras, na arena Fonte Nova, em Salvador.

Santos 0 x 0 São Paulo, na Vila Belmiro, em Santos.

Corinthians 2 x 1 Sport, na arena Corinthians, em São Paulo.

Nesta segunda-feira (17), Chapecoense e Internacional completam a rodada, às 19h (horário de MS), em Chapecó.

Confira a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.