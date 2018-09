Os confrontos são as partidas de volta das semifinais da Copa do Brasil

Os clássicos nacionais desta quarta-feira (26) prometem parar o país nas partidas de volta das semifinais da Copa do Brasil. Em jogo, uma vaga para disputa do título da competição, faturar o prêmio milionário de R$ 50 milhões e ganhar a chance de disputar da Taça Libertadores da América de 2019.

Em Belo Horizonte, Cruzeiro e Palmeiras entram em campo no estádio Mineirão, às 20h45 (horário de MS). No jogo de ida, o clube mineiro venceu o alviverde por 1 a 0 com gol de Barcos. Para se classificar, o Palmeiras precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Como o gol qualificado não é critério de desempate, caso o clube paulista vença por qualquer resultado de um gol de diferença, o jogo será decidido nos pênaltis. O Cruzeiro se classifica com qualquer vitória ou qualquer empate.

No clássico das maiores torcidas do Brasil, Corinthians e Flamengo entram no mesmo horário, às 20h45 (horário de MS), na Arena Corinthians, em São Paulo. Na partida de ira, no Maracanã, o resultado ficou empatado em 0 a 0. Quem vencer, por qualquer resultado, fica com a vaga. Qualquer empate, a partida será decidida nas penalidades máximas.

A equipe de arbitragem para Cruzeiro e Palmeiras será comandada por Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (Fifa-RJ) e Kleber Lúcio Gil (Fifa-SC). O árbitro de vídeo será Anderson Daronco (Fifa-RS).

No jogo entre Corinthians e Flamengo terá a arbitragem comandada por Ricardo Marques Ribeiro (Fifa-MG), auxiliado por Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Bruno Raphael Pires (Fifa-GO); Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO) será o árbitro de vídeo.

Foto: Reprodução/Gazeta Press