A quarta-feira(22) definiu os caminhos dos clubes do Mato Grosso do Sul em duas competições nacionais de 2018. A Confederação Brasileira de Futebol definiu os confrontos da Copa Verde enquanto a Federação Paulista de Futebol definiu os grupos da Copa São Paulo.

Na Copa Verde, o Corumbaense participará da fase eliminatória contra o Ceilândia-DF. Já o Operário encara na 1ª fase o Cuiabá. Já na Copa São Paulo, Corumbaense e Comercial caíram nos grupos de Araraquara e Capão Bonito respectivamente.

O Corumbaense está no grupo 17 ao lado de Corinthians, Ferroviária e Pinheiros-MA. Já o Comercial está no grupo 22 com Coritiba, Capão Bonito e Atlântico-BA. A Copa São Paulo 2018 começa dia 02 de janeiro e a grande final está marcada para 25 de janeiro. Já a Copa Verde começa dia 21 de janeiro e a a grande final será em 06 de maio.