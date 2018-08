No próximo domingo (19) o Comando Militar do Oeste (CMO) irá realizar a tradicional corrida Duque de Caxias, abrindo as comemorações da Semana do Soldado.

De acordo com a assessoria, as inscrições poderão ser feitas pelo site www.cmo.eb.mil.br. Os interessados em participar, além se realizarem a inscrição no portal, precisam doar um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite, preferencialmente em pó, durante a retirada do kit ou no local do evento.

Os participantes menores de 18 anos, só poderão participar da corrida acompanhados dos responsáveis ou mediante entrega da autorização do responsável.

A concentração será às 8h, com largada às 8h30, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande com corrida de 5 Km, para maiores de 18 anos, caminhada e passeio ciclístico para todas as idades.

Os primeiros mil inscritos na modalidade Corrida 5 km, irão receber Kit de participação contendo chip e numeração de peito. Os inscritos que não forem contemplados com o kit, também poderão realizar a prova. A retirada será no Círculo Militar – na Avenida Afonso Pena, no próximo sábado (18), das 08h às 18h.

Haverá entrega de medalhas para os 1º, 2º e 3º colocados, na modalidade Corrida, que possuírem o Kit, nas categorias: masculino e feminino, nas faixas etárias: de 18 a 29 anos; de 30 a 39 anos; e acima de 40 anos.