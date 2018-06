Colômbia vence Senegal por 1x0 e se classifica às oitavas

Com um gol do zagueiro Mina, marcado aos 30 minutos do segundo tempo, a Colômbia derrotou Senegal por 1 x 0 e garantiu vaga na fase de mata-mata da Copa do Mundo da Rússia. Agora, os colombianos esperam o segundo colocado do Grupo G (Bélgica ou Inglaterra).

Senegal e Colômbia entraram em campo às 10h desta quinta-feira (28), na Arena Samara, em Samara, para um duelo com ares de mata-mata pela terceira e decisiva rodada do Grupo H. O jogo foi equilibrado no primeiro tempo, mas as equipes não mostraram poder de fogo e o 0 x 0 foi merecido. No lance mais polêmico o juiz chegou a marcar pênalti contra a Colômbia, o árbitro de vídeo (VAR) anulou a jogada.

O jogo continuou equilibrado no segundo tempo, mesmo com a notícia de que a Polônia abrira o placar na partida contra o Japão (1 x 0), resultado que classificaria colombianos e senegaleses. E só melhorou com o gol do zagueiro-artilheiro colombiano Yerri Mina, de cabeça, após cobrança de escanteio, aos 30 minutos do segundo tempo.

À seleção senegalesa bastaria empatar para alcançar as oitavas de final e repetir o feito do país em 2002, quando passou de fase na primeira vez que disputou um Mundial e só parou nas quartas de final. Se conquistasse a classificação, Senegal seria a única seleção representante da África a disputar o mata-mata do Mundial na Rússia.

A última vez que nenhuma equipe do continente conseguiu passar da fase de grupos foi em 1982, na Espanha, quando Argélia e Camarões sofreram eliminações precoces. Em 2016, esse resultado ruim se repetiu.

A Colômbia sofreu um revés inesperado na estreia para o Japão, por 2 x 1. Em Saransk, o volante Carlos Sánchez foi expulso logo aos três minutos do primeiro tempo, em lance de mão na bola que virou pênalti convertido pela equipe adversária. Os colombianos se recuperaram da derrota com um triunfo por 3 x 0 sobre a Polônia, no último domingo, em Kazan.