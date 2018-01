Colorado faz segunda partida na Copinha diante do Elosport neste sábado

Na estreia o Comercial empatou com o Coritiba por 1 a 1

O Comercial, um dos representantes do Mato Grosso do Sul na Copa São Paulo 2018, entra em campo na tarde deste sábado(06) pela 2ª rodada da fase de grupos.

Jogando em Campão Bonito, o colorado pega os donos da casa Elosport às 13h(hora MS) em busca da 1ª vitória na competição.

Na estreia o Comercial empatou com o Coritiba por 1 a 1. Já o Elosport venceu o Atlântico-BA por 2 a 0. No outro jogo do grupo, o Coritiba encara o Atlântico.

Corumbaense joga amanhã

Já no domingo(07), o atual campeão Sub-19 Corumbaense entra em campo para se recuperar da derrota na estreia para o Corinthians por 3 a 0.

O carijó da avenida vai enfrentar a Ferroviária em Araraquara. Os donos da casa venceram o Pinheiro-MA por 6 a 1 na estreia.