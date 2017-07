Funesp abre inscrições para Jogos Abertos

As inscrições podem ser feitas pelo portal da Funesp

Começa nesta quarta-feira (19) as inscrições para os 39º Jogos Abertos de Campo Grande. Voltado para o público adulto, a Prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), promove 13 modalidades coletivas e individuais para equipes masculinas e femininas. A competição acontece entre os dias 29 de agosto e 30 de setembro e fazem parte da programação de aniversário da Capital.

Neste ano serão realizadas as modalidades de xadrez, ciclismo, tênis de mesa, basquete 3×3, badminton, Judô, atletismo, natação, vôlei de praia, basquete, futsal, handebol e voleibolPara o Diretor-Presidente da Funesp, Rodrigo Terra, a competição vai estimular a pratica da atividade física, além de fomentar a participação dos campo-grandenses nos eventos esportivos.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas pelo portal da Funesp (http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/) e devem ser entregues até o dia 11 de agosto na sede da Fundação, com três vias digitadas e assinadas pelo responsável da equipe. Equipes coletivas pagam taxa de inscrição de R$ 100, já as modalidades individuais serão isentas de taxa.

Serviço:

Fundação Municipal de Esportes/FUNESP, sito à Rua Paulo Machado, 663-Bairro Santa Fé – Fone: (67) 3314-3526 – Campo Grande/MS.