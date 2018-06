Com a vitória da Nigéria, Argentina poderá continuar na disputa pela Copa do Mundo

Após o time da Nigéria ganhar da Islândia nesta sexta-feira (22), a seleção da Argentina poderá continuar na disputa pela Copa do Mundo. Isso porque, caso os nórdicos ganhassem, bastaria um empate com a já classificada Croácia, na última rodada para eliminar os argentinos.

A Nigéria venceu o jogo contra o time Islândia 2 a 0, e subiu para a segunda posição do grupo D. De acordo com Esporte ao minuto, os gols foram marcados no segundo tempo, ambos pelo atacante Ahmed Musa. A Islândia ainda desperdiçou um pênalti na parte final da partida.

Segundo o site, com o resultado desta sexta, a Albiceleste passa a depender praticamente apenas de si para se classificar as oitavas: se vencer a Nigéria, a Argentina só ficará na fase de grupos se a Islândia bater a Croácia por um placar igual ou maior que o seu.