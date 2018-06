Com auxílio do árbitro de vídeo, Suécia vence a Coreia do Sul

Suécia e Coréria do Sul se enfrentaram, no primeiro jogo desta segunda-feira (18).

O gol foi marcado aos 19 minutos do segundo tempo. O jogador da Coreia do Sul, Kim Min-Woo derrubou o sueco Claesson, dentro da área. Em primeiro momento, o árbitro Joel Aguilar deixou o lance seguir. Mas, diante de muitas reclamações da parte da equipe da Suécia, o árbitro optou rever o lance à beira do campo.

Com o auxílio do sistema de tecnologia, Joel Aguilar decidiu marcar a penalidade a favor dos suecos. Quem bateu foi o jogador Granqvist, que com categoria, mandou a bola no canto esquerdo do goleiro Jo Hyeon-Woo.

Mesmo com várias tentativas da seleção sul-coreana, o resultado permaneceu em 1 a 0 para a Suécia.

A Coréia do Sul voltará a jogar na Copa dia 23/06, contra a seleção mexicana, às 11h (horário de MS), em, Rostov.

A Suécia enfrentará a Alemanha, também no dia 23/06, às 14h (horário de MS), no estádio Olímpico de Sochi.