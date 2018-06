Com dois gols de Willian, Palmeiras vence o Grêmio em Porto Alegre

Uma rodada, que tem por enquanto quatro empates, poucos gols e, somente três vitórias. Mas, se engana quem disser que os jogos não foram disputados e bons de serem vistos, principalmente para a partida que o país todo estava de olho: Grêmio e Palmeiras, que se enfrentaram na noite desta quarta-feira (6), na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Uma grande partida, que teve como vitorioso o time paulista, com dois gols do atacante Willian, todos marcados no segundo tempo: um aos 21 minutos e o outro aos 41. Com a vitória, o Palmeiras chega a 17 pontos e ocupa a terceira colocação na tabela.

Outro time que venceu foi o Sport, que com o resultado favorável de 1 a 0 sobre o Atlético-PR, assumiu a vice-liderança da competição. O gol foi marcado por Fellipe Bastos, na Ilha do Retiro, em Recife.

O Vitória também saiu vencedor em cima da Chapecoense. Neilton fez o gol e garantiu os três pontos para o time baiano, que com o resultado, subiu para a décima quarta posição na tabela.

A rodada também contou com quatro empates: São Paulo e Internacional empataram sem gols na terça-feira (5), assim como Botafogo e Ceará na noite desta quarta-feira, no estádio Nilton Santos. Corinthians e Santos empataram em 1 a 1 em São Paulo, mesmo placar de Cruzeiro e Vasco, no Mineirão.

A rodada se encerra com três jogos nesta quinta-feira (7). Às 19h, Paraná e Bahia, no Durival Britto em Curitiba; Fluminense e Flamengo em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Às 20h, clássico mineiro entre América-MG e Atlético-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

*Todos os horários citados são de Mato Grosso do Sul.

Confira a classificação do Campeonato Brasileiro.