As seleções de Portugal e Espanha exibiram para o mundo todo o clássico mais esperado da primeira fase desta Copa do Mundo. Para quem tirou um tempo para prestigiar o jogo, viu um empate com brilho das duas seleções com seus craques. De um lado, o poder decisivo do melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo. Do outro, o domínio e a organização do futebol espanhol.

Primeiro tempo

Logo no início, aos três minutos, o árbitro italiano Gianluca Rocchi, marcou pênalti de Nacho em cima de Cristiano Ronaldo. O próprio Cristiano bateu o pênalti e abriu o placar.

Diego Costa recebeu lançamento na entrada da área, passou por três jogadores e bateu no canto do goleiro Rui Patrício para empatar o clássico aos 23 minutos.

Aos 43, a seleção portuguesa ficou novamente na frente com o chute rasteiro de Cristiano Ronaldo, que contou com a ajuda do goleiro espanhol De Gea, que falhou na defesa.

Segundo tempo

Na segunda etapa, Diego Costa apareceu novamente e empatou o clássico em 2 a 2 aos 9 minutos. Depois do cruzamento na área, Busquets ganhou de cabeça e mandou para a pequena área. Diego aproveitou para empatar, marcando seu segundo gol na partida.

A seleção espanhola virou o jogo em 3 a 2, com um golaço de Isco, que aproveitou a oportunidade e acertou um chute de longe, que bateu nas duas traves e entrou no fundo da rede.

Já no fim da partida, Cristiano Ronaldo marcou novamente em um fundamento muito bem aproveitado pelo craque: a cobrança de falta. Com categoria de quem sabe o que faz com a bola, marcou o terceiro gol dele na partida e da seleção de Portugal.

Próximos jogos

Portugal voltará a jogar na Copa contra o Marrocos, dia 20/06 às 08h, em Moscou.

Espanha fará seu segundo jogo contra o Irã, dia 20/06 às 14h, em Kazan.