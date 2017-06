Com goleada, TVE transmite segundo jogo da seleção

Na manhã desta terça-feira (13), o Portal da Educativa transmitiu ao vivo o segundo amistoso da seleção brasileira. Após a derrota contra a Argentina na última sexta-feira, a seleção voltou a campo com uma vitória contra a Austrália. O Brasil goleou a Austrália por 4 a 0, em Melbourne, com dois gols de Diego Souza, gol do Thiago Silva e do Taison.

A transmissão foi feita com exclusividade pela TV Cultura que tem o sinal retransmitido em Mato Grosso do Sul pela TV Educativa. Em Mato Grosso do Sul os jogos foram transmitidos pelo canal aberto 4, canal 15 da NET ou em todo estado pelo PortalE. A emissora vai reprisar o jogo no mesmo dia às 18h15.

Brasil x Argentina

O jogo entre Brasil e Argentina, em Melbourne na Austrália foi transmitido ao vivo pela TVE/Cultura e pelo Portal da Educativa na última sexta-feira (09) e alcançou 45 mil expectadores conforme dados da plataforma IP do Portal. A previsão é que esse número alcance 60 mil pessoas assistindo o jogo pelo PortalE.

De acordo com o diretor presidente da Fertel, jornalista Bosco Martins classificou a retransmissão como “Histórica” e uma “Vitória sobre o monopólio da Rede Globo”, uma vez que se dá início a desconstrução do modelo estabelecido por anos a favor da emissora. “Essa desconstrução é muito boa para os modelos de comunicação, é possível assistir online e acompanhar os comentários feitos em nossa transmissão do Facebook. Essa interatividade é muito legal, o pessoal torcendo através dos comentários. Isso é uma vitória das novas plataformas sobre o monopólio da Rede Globo em nosso futebol”, declarou o jornalista.

Bosco Martins ressaltou que a Fertel tem investido cada vez mais em seu conteúdo desde o início do governo Reinaldo Azambuja, onde tem dado todo o apoio à digitalização da emissora e na produção para material audiovisual. “Estamos investindo tempo e conhecimento na TV aberta que ao contrário do que muitos acham, está mais viva do que nunca, além disso, nossa plataforma IP provou com quase 45 mil pessoas alcançadas pelo Portal, que o conteúdo da TV aberta continua relevante ao público”, exaltou o diretor presidente da Fertel.