Diante da Bolívia, seleção brasileira para nas defesas do goleiro, Carlos Lampe, e jogo fica no 0 a 0. A partida aconteceu na tarde desta quinta-feira (5) no Estádio Hernando Siles em, La Paz na casa do adversário.

Mesmo com muitas tentativas do Brasil em grandes lances de Neymar e de Gabriel Jesus, o goleiro boliviano, Carlos Lampe, mostrou que o Brasil não tinha apenas a altitude como adversário, mas também um grande defensor entre as traves da Bolívia.

Em casa

Para a seleção canarinho o resultado não influencia em nada, pois o Brasil já está classificado para a Copa da Rússia de 2018. A seleção brasileira ainda é líder das eliminatórias com 38 pontos, em seguida está o Uruguai com 28, e na terceira posição está a Colômbia com 26.

O Brasil enfrenta, na próxima terça-feira (10), o Chile, o confronto da última rodada será em São Paulo (SP) na Arena Palmeiras.