Com placar de 38 a 0 Brasil vence Argentina no Futebol Americano

Mesmo com chuva, os onças brilharam e o Brasil venceu no Mineirão

Neste sábado (16) chuvoso em Belo Horizonte, o Brasil Onças recebeu e derrotou a Argentina Halcones por 38 a 0, no primeiro clássico Brasil e Argentina do futebol americano, jogado no Mineirão.

Antes do kickoff, foi respeitado um minuto de silencio em homenagem ao falecimento do atleta Hudson Quedma jogador do Piratas da Serra (MG), que estava lutando contra um câncer.

O jogo

Os hermanos começaram no ataque e logo foram parados pela defesa brasileira. O ataque dos Onças começou mostrando a força do jogo corrido com Romulo Ramos, o R40. Seguido de muitas faltas e um show de fumbles, o primeiro quarto ficou no zero a zero até a corrida do RB Eduardo Maranhão, cruzando a endzone argentina. Ponto extra convertido por Diego Aranha. (7×0)

Já com vantagem no placar, o Brasil começou o segundo quarto com bons avanços do jogo corrido. O mesmo Maranhão ampliou com mais um touchdown. Diego Aranha completou o ponto extra. (14×0)

No final do segundo quarto, os Onças ainda conseguiram um safety forçado por DT Edilson Jow, que derrubou o QB argentino na sua endzone. (16×0)

Voltando do intervalo, o ataque brasileiro continuou mostrando o domínio de seu jogo terreste, assim como a chuva continuou mostrando sua força. Diferente do Brasil, o time ofensivo dos argentinos se mostravam perdidos, e acabaram sofrendo mais um safety forçado pela defesa brasileira, que forçou o quarterback adversário a pisar fora da endzone. (18×0)

O grande destaque do jogo, o running back Maranhão, em um bela corrida pela esquerda do campo, avançou e marcou seu terceiro touchdown na partida. Mais um ponto extra convertido por Aranha. (25×0)

Com a vitória encaminhada, o quarterback Alvaro Fadini foi substituído por Rodrigo Dantas, que conseguiu conectar Everton Antero, o Pingo, para mais um TD. Aranha seguiu 100% nos chutes. (32×0)

