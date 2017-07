Com sucesso, Fittipaldi planeja novo evento da FVee na Capital

O final de semana na Capital foi marcado pela Fórmula Vee, realizada no Autódromo Internacional de Campo Grande. A competição premiou os melhores pilotos das três provas que aconteceram na Capital.

Após as provas e premiações, o consultor da categoria e ex-piloto, Wilsinho Fittipaldi, elogiou a estrutura do Autódromo e a estreia de Campo Grande na modalidade. Em conversa com o Secretário Municipal de Governo Antônio Lacerda e com o Rodrigo Terra, ele antecipou que já planeja um novo evento da FVee na Capital para o mês de novembro.

“A prefeitura está de parabéns por revitalizar este espaço e abri-lo para novas categorias, assim como a população e os pilotos sul-mato-grossenses que participaram e aprovaram nossos carros. E, pelo reconhecimento do carinho que recebemos vamos trazer a Fórmula Vee novamente em novembro”, anunciou Wilsinho.

O evento deu oportunidade dos campo-grandenses pilotarem o carro, participarem da competição e serem campeões, o que segundo o diretor-presidente da Funesp é o diferencial da Fórmula Vee.

“A competição abre a possibilidade para as pessoas pilotarem, testarem suas habilidades, estimulando a prática do esporte e até o surgimento de um novo piloto”, destacou Rodrigo Terra.